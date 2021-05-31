Мобильное приложение на Android с интеграцией Яндекс.Такси

Требуется создать небольшое приложение на Android с использованием API Яндекс.Такси

Документация по API: https://fleet.taxi.yandex.ru/api/docs/concepts/authorization.html

Смысл приложения в том, чтобы водитель мог авторизоваться в приложении и попасть в свой профиль, где будет показываться его баланс и кнопка "Списать заработок", по нажатию кнопки водитель указывает сумму списания и админу приходит уведомление на почту о новой заявке на списание заработка.