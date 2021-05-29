Сделать приложение на основе Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки649 просмотров

Сделать приложение на основе открытого кода telegram

В приложении нужно добавить только 1 дополнение:

Установив приложение, пользователь должен быть подписан на определенные каналы.

Пример таких приложений: telegraph messenger, telegram X, telegram+ и т.д

Добавить facebook sdk для отслеживания конверсий (установок)

Дополнительно:

Сделать возможность добавлять новые каналы , которые будут у новых пользователей (это можно как-то сделать через firebase)

Firebase
4 года назад
logancheg
Артем 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Никита
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Бекзад
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад