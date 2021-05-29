Ищем разработчика в помощь основному разработчику для доработки приложения для мобильных телефонов (на IOS) - передача данных с бекэнда по категориям. Язык программирования - Swift, среда разработки – Xcode, работа ...
Сделать приложение на основе Telegram
Сделать приложение на основе открытого кода telegram
В приложении нужно добавить только 1 дополнение:
Установив приложение, пользователь должен быть подписан на определенные каналы.
Пример таких приложений: telegraph messenger, telegram X, telegram+ и т.д
Добавить facebook sdk для отслеживания конверсий (установок)
Дополнительно:
Сделать возможность добавлять новые каналы , которые будут у новых пользователей (это можно как-то сделать через firebase)
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