Только Украина!! Только фрилансеры!!Есть текущий проект, который разработан на Kotlin, Java. Нужно продолжить разработку данного проекта в плане подключения бекенда и реализации новых задач. Дизайн делается по мере поступления задач, бекенд - в разработке. Просьба ...
Разработать 3d модель на платформе Unity
Задача:
1 Замоделировать штанговый опрыскиватель на самоходной базе «Туман», для игрового движка UNITY, для URP пайплайна, в качестве контента для мобильной платформы.
2 Замоделировать кусок зеленого поля, размером 20метров на 20 метров. Траву сделать Текстурой. Вдоль одного края поля звмоделировать дерево (одно, оно потом будет раскопировано в движке).
3 Создать анимацию вращения колес, соответствующую средней скорости движения опрыскивателя по полю (пример взять из видео).
4 Создать анимацию развертывания поливочных штанг.
Вся подробная информация в файле!
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