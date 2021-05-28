Разработать 3d модель на платформе Unity

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки384 просмотра

Задача:

1 Замоделировать штанговый опрыскиватель на самоходной базе «Туман», для игрового движка UNITY, для URP пайплайна, в качестве контента для мобильной платформы.

2 Замоделировать кусок зеленого поля, размером 20метров на 20 метров. Траву сделать Текстурой. Вдоль одного края поля звмоделировать дерево (одно, оно потом будет раскопировано в движке).

3 Создать анимацию вращения колес, соответствующую средней скорости движения опрыскивателя по полю (пример взять из видео).

4 Создать анимацию развертывания поливочных штанг.

Вся подробная информация в файле!

Unity
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guest_16184913023102
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