Создать мобильное приложение

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Закрыт12 заявок609 просмотров

Создание мобильного приложение IOS, Android

Дизайн макет имеется. 

необходимо написать алгоритм работы и натянуть шаблон, приложение не очень сложное

AndroidiOS
4 года назад
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