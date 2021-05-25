Делаем стандартное приложение фоторедактор: 1. Главный экран: Экран с которого будет начинаться приложение. В себе будет содержать следующие кнопки: 1. Редактировать фото (Сценарий #1) 2. Создать коллаж (Сценарий ...
Обновить приложение Android
Здравствуйте!
У нас есть собственное действующее Android-приложение с серверной частью. Приложение - Cordova, бэкэнд - CodeIgniter.
Задачи:
1. Сделать "клон" нашего приложения (все исходники предоставляются)
Приложение по сути будет являться аналогом нашего собственного приложения с той лишь разницей, что заточено оно будет немного для других целей. Соответственно, для его создания можно полностью использовать имеющиеся исходники, немного скорректировав дизайн и функциональность. Взаимодействие с бэкэндом остается прежнем. Также нужно будет подписать новое приложение.
2. Доработать серверную часть
3. Исправить ошибки
Подробная информация и ТЗ будут предоставлены. Условия обсуждаются.
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