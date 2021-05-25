Android-приложение для дипломной работы

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки557 просмотров

Разработка ПО под Android для создания, проведения тестов учеников и их оценивания. Тесты с выбором ответа и с полем для ответа, с картинками и без. Тесты и ответы с оценками должны храниться в БД. ПО должно иметь удобный интерфейс для учителя и ученика. Примерный дизайн могу скинуть в личных сообщениях. Более подробно в личной переписке.

Android
4 года назад
guest_16220053388429
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