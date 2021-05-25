Android-приложение для дипломной работы

Разработка ПО под Android для создания, проведения тестов учеников и их оценивания. Тесты с выбором ответа и с полем для ответа, с картинками и без. Тесты и ответы с оценками должны храниться в БД. ПО должно иметь удобный интерфейс для учителя и ученика. Примерный дизайн могу скинуть в личных сообщениях. Более подробно в личной переписке.