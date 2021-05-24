Нужно реализовать мобильное приложение под Android OS

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки590 просмотров

Нужно реализовать мобильное приложение под Android OS . Основной функционал - отображение списка данных и импортирование данных упомянутых выше в другую программу (все инструкции прилагаются в ТЗ).Вся информация должна хранится внутри проекта (папка assets), всё локально, никакого клиент-серверного взаимодействия.Все необходимые файлы, ТЗ и т.п. для проекта будут высланы в личные сообщения.

Android
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olya2130
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