Разработка мобилльного приложения для менеджера HR

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Закрыт5 заявок808 просмотров

[table]Flutter приложение , напоминалка для кадровика ( информация о ближайших отпусках , днях рождения , инструктажах и пр.) приложение должно быть несложным и симпатичным , нужно для диплома .

Flutter
4 года назад
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