Разработать мобильное приложение на React + Cordova (Android)

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Закрыт4 заявки1111 просмотров

Нужен только UI: UI хакеры - дерзайте! :)

Приложение - мобильный трекер для спортивного бадминтона.

Что есть:

- концепция в виде мокапа: https://www.fluidui.com/editor/live/preview/cF8xZj...

- документация (Acceptance Points и т.п.), на русском языке: https://docs.google.com/document/d/1n4sfgLTRVI1SAD...

- готовая node.js библиотека с логикой и моделями данных. В библиотеке есть все необходимые методы логики, модели данных, тесты и примеры

- интеграция с базой данных реализована в библиотеке.

Требуется разработать мобильное приложение на React + Cordova (Android),

для заданной концепции, соответствующее Acceptance Points документации.

Ссылку на библиотеку предоставлю по запросу.

Пожалуйста, пишите в личку оценку за сколько по деньгам готовы разработать приложение.

Вариант разработки на React Native также рассматриваем. Варианты на других платформах не рассматриваем.

AndroidNode.jsReact Native
4 года назад
ady1981
Андрей 
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