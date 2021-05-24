Создание приложения психологических практик

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Закрыт7 заявок398 просмотров

Необходимо создать приложение по методам когнитивно-поведенческой психологии с автоматизацией функций медитации

4 года назад
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