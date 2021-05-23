Разработка моб приложения на React Native

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок924 просмотра

Добрый день у нас есть готовый дизайн мобильного приложения, сайт продаж товаров апи, нужно сделать на React Native разработку под обе платформы , первый этап МВП несколько страниц , дальше все остальное , бюджет и сроки обсуждаются 

React Native
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