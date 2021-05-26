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Доработка qt приложения на Desktop
Есть практически готовая qml верстка, так же есть +- рабочий бэк, нужно доделать и довести приложение до идеального состояния
ссылка на мокап: https://www.figma.com/file/HK1GvnqlosTDbmA513bRCU/QueRemind?node-id=0%3A1
ссылка на проект: https://github.com/MaksimPotrus/QueRemind
Заявки фрилансеров
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