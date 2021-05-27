Отзывы на мобильное приложение

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Закрыт4 заявки729 просмотров

Нужно создать 8 аккаунтов в PlayMarket-e и сделать 8 отзывов с оценкой 5 на мобильное приложение. 1. Текст написать от себя от 5 до 30 слов (по желанию), в некоторых добавить слова которые скину при утверждении

2. На аватарки поставить фото/картинку

3. Прислать отчёт в виде скриншотов

4. Имена аккаунтов сделать разные

!!! Важно чтобы раньше Вы с телефона не делали много отзывов и не зарабатывали на них, потому что отзывы не будут публиковаться.

Выполнить нужно сразу после назначения. Исполнители нужны из России.

4 года назад
igor11011
Игорь 
27 лет
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4 года назад

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Елена
 
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