Отзывы на мобильное приложение

Нужно создать 8 аккаунтов в PlayMarket-e и сделать 8 отзывов с оценкой 5 на мобильное приложение. 1. Текст написать от себя от 5 до 30 слов (по желанию), в некоторых добавить слова которые скину при утверждении

2. На аватарки поставить фото/картинку

3. Прислать отчёт в виде скриншотов

4. Имена аккаунтов сделать разные

!!! Важно чтобы раньше Вы с телефона не делали много отзывов и не зарабатывали на них, потому что отзывы не будут публиковаться.

Выполнить нужно сразу после назначения. Исполнители нужны из России.