Разработка приложения Фаундер

$1360
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок799 просмотров

Этапы:

  • Навигация + UI + функционал с картой + поиск и добавление гаджетов: 1-1.5 неделя
  • Функционал чатов + звуки для чата: 1 неделя
  • Карточка гаджета (расстояние, последняя активность, уровень заряда, пуши о потере и мелодия): 1 неделя
  • Функционал "Доверить" + раздел Настройки: 1 неделя
ТЗ: https://www.notion.so/IOS-774a40f833ac44e983f1be89dadc7f35
iOS
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