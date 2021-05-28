Только Украина!! Только фрилансеры!!Есть текущий проект, который разработан на Kotlin, Java. Нужно продолжить разработку данного проекта в плане подключения бекенда и реализации новых задач. Дизайн делается по мере поступления задач, бекенд - в разработке. Просьба ...
Ищу подмастерье для себя (15 лет опыта в IT-предпренимательстве)
Неспешно ищу себе человека, с организаторскими способностями, который помог бы мне закрыть текущие задачи по менеджменту разработки приложений и вцелом IT проектов. + по всякого рода текучке. Которую мне уже не интересно делать. А человек мог бы научиться под чутким руководством.
Примеры задач:
- написать тзшку для функционала
- найти девелопера
- выложить тзшку на веблансер
- обьяснить девелоперу что делать и проконтролировать выполнение и получить готовый результат.
- первичное тестирование и исправление багов.
- пнуть дизайнера чтобы дорисовал какуюто недостающую фигнюшку.
- сделать договор с разработчиком
- упорядочить инвоисы.
- сделать выплату разработчику.
- создать табличку и экспортировать данные.
- пойти в аналитике поискать закономерности в какихто эвентах.
- написать прайваси полиси для приложения в Apple Store
Требования:
- Сильный интеллект
- Свои проекты, чем больше - тем лучше (сайт сделаный в школе, приложенька на андроид, собранный корабль на кружке моделирования, спаянная коробочка для управления закрыванием двери, клан в #3 клан в WOW который прошел топ контент. - все что угодно - чем больше тем лучше)
- коммерческие проекты - тоже хорошо и тоже чем больше тем лучше, сфера не так важна важно количество и опыт организации работы.
- УСИДЧИВОСТЬ
- УМЕНИЕ УПОРЯДОЧИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
- Быть на связи утром
- Возраст - помоложе
Пишите в личку, погвоорим в первую очередь ищу челвоека с которым мне будет интересно разговаривать. Поэтому интеллект должен быть очень глубоким.
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