Ищу подмастерье для себя (15 лет опыта в IT-предпренимательстве)

Неспешно ищу себе человека, с организаторскими способностями, который помог бы мне закрыть текущие задачи по менеджменту разработки приложений и вцелом IT проектов. + по всякого рода текучке. Которую мне уже не интересно делать. А человек мог бы научиться под чутким руководством.

Примеры задач:

- написать тзшку для функционала

- найти девелопера

- выложить тзшку на веблансер

- обьяснить девелоперу что делать и проконтролировать выполнение и получить готовый результат.

- первичное тестирование и исправление багов.

- пнуть дизайнера чтобы дорисовал какуюто недостающую фигнюшку.

- сделать договор с разработчиком

- упорядочить инвоисы.

- сделать выплату разработчику.

- создать табличку и экспортировать данные.

- пойти в аналитике поискать закономерности в какихто эвентах.

- написать прайваси полиси для приложения в Apple Store

Требования:

- Сильный интеллект

- Свои проекты, чем больше - тем лучше (сайт сделаный в школе, приложенька на андроид, собранный корабль на кружке моделирования, спаянная коробочка для управления закрыванием двери, клан в #3 клан в WOW который прошел топ контент. - все что угодно - чем больше тем лучше)

- коммерческие проекты - тоже хорошо и тоже чем больше тем лучше, сфера не так важна важно количество и опыт организации работы.

- УСИДЧИВОСТЬ

- УМЕНИЕ УПОРЯДОЧИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

- Быть на связи утром

- Возраст - помоложе

Пишите в личку, погвоорим в первую очередь ищу челвоека с которым мне будет интересно разговаривать. Поэтому интеллект должен быть очень глубоким.