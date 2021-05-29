Этапы: Навигация + UI + функционал с картой + поиск и добавление гаджетов: 1-1.5 неделяФункционал чатов + звуки для чата: 1 неделяКарточка гаджета (расстояние, последняя активность, уровень заряда, пуши о потере и мелодия): 1 неделяФункционал ...
Мобильное приложение с дополненной реальностью для ВКР Unity Vuforia
Программа на Unity с использованием Vuforia для андроид
Суть приложения - чтобы после того как инженер подобрал проектор для помещения, знает точные размеры изображения, он смог бы прикрепить на стену метку и с помощью дополненной реальности спроецировать тестовую картинку в том размере, который рассчитал.
Краткое описание: Приложение для визуализации тестового шаблона проектора. Первое окно - в программе выбирается
соотношение сторон 16:9, 16:10 или 4:3. В зависимости от этого подгружается
тестовый шаблон, они отличаются только соотношением сторон картинки. Далее появляется окошко, куда мы вводим ширину изображения (высота автоматически
масштабируется). Далее на листе а4 распечатывается метка, наклеивается на
стену/экран/полотно куда планируется проекция, размер метки должен совпадать в реальности и в программе. Камера наводится на метку, мы
видим тестовый шаблон, будто светим проектором. В программе указан реальный
размер метки, который получается при распечатке на а4, поэтому мы можем
поместить объект (то есть шаблон) с натуральным размером, который мы указали. В
идеале чтобы объект (шаблон) фиксировался и не исчезал, чтобы мы могли отойти
подальше и посмотреть как будет выглядеть со стороны.
С технической стороны есть мысль что шаблоны можно загрузить с шириной равной
1, тогда на этапе когда мы добавляем размер можно просто ширину и высоту
умножить на заданную нами ширину и мы получим шаблон нужного размера
После согласования цены - пришлю подробный ТЗ с меткой и тестовым шаблоном
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