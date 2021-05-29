Моб приложение на Flutter

$500
  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок569 просмотров

Добрый день нам нужна разработка мобильного приложения под андроид/IOS  на Flutter , у нас есть разработаный дизайн и готово апи для проекта , всю информацию скину в ЛК , по бюджету и срокам обсудим 

AndroidFlutteriOS
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rustam_kaira
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