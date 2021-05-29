Этапы: Навигация + UI + функционал с картой + поиск и добавление гаджетов: 1-1.5 неделяФункционал чатов + звуки для чата: 1 неделяКарточка гаджета (расстояние, последняя активность, уровень заряда, пуши о потере и мелодия): 1 неделяФункционал ...
Моб приложение на Flutter
Добрый день нам нужна разработка мобильного приложения под андроид/IOS на Flutter , у нас есть разработаный дизайн и готово апи для проекта , всю информацию скину в ЛК , по бюджету и срокам обсудим
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