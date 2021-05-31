Приложение на обе платформы

Дизайн в фигме готов.

Нужен в некотором роде аналог приложения Рейд21

1. Регистрация по телефону, приходит код и активация

2.Разные типы цен(они у нас есть в 1с, под каждого клиента вы заводим новый тип цен)

3. У нас на сайте есть заказ по спецификациям(то есть мы изначально формируем ту матрицу товаров которая нужна клиенту и в его лч она подгружается и он ей пользуется)

4. Повторить предыдущий заказ

5. В профиле будет указан менеджер с контактными данными, который прикреплен сразу же к клиенту

6. После оформления заказа нужно чтобы в автоматическом режиме счет отправлялся на почту клиенту

7. Возможность оплаты банковской картой прямо в приложении

8. Поиск по каталогу и также, когда клиент заходит в какой-либо раздел будет поиск по разделу

Синхронизация с 1с, серверная часть. Возможно ряд неких стандартных функций и фильтра, которые по умолчанию в такого рода приложении должны быть.

Оплата в несколько этапов с резервацией средств