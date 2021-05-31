Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер. Заказ срочный. Не хочу длительных переписок. Просто звоните.
Приложение на обе платформы
Дизайн в фигме готов.
Нужен в некотором роде аналог приложения Рейд21
1. Регистрация по телефону, приходит код и активация
2.Разные типы цен(они у нас есть в 1с, под каждого клиента вы заводим новый тип цен)
3. У нас на сайте есть заказ по спецификациям(то есть мы изначально формируем ту матрицу товаров которая нужна клиенту и в его лч она подгружается и он ей пользуется)
4. Повторить предыдущий заказ
5. В профиле будет указан менеджер с контактными данными, который прикреплен сразу же к клиенту
6. После оформления заказа нужно чтобы в автоматическом режиме счет отправлялся на почту клиенту
7. Возможность оплаты банковской картой прямо в приложении
8. Поиск по каталогу и также, когда клиент заходит в какой-либо раздел будет поиск по разделу
Синхронизация с 1с, серверная часть. Возможно ряд неких стандартных функций и фильтра, которые по умолчанию в такого рода приложении должны быть.
Оплата в несколько этапов с резервацией средств
Заявки фрилансеров
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