Мобильное приложение "Сканер штрих-кодов" + сервер.

$300
  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок1815 просмотров

Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер.

Заказ срочный.

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Android
4 года назад
astor
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров