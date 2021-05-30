Приложение WF C#

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Закрыт5 заявок407 просмотров

С помощью компонентов ToolStrip, ListView и библиотеки LiveChart необходимо создать приложение Windows Forms для вывода двух различных графиков функций – ветки параболы, гиперболы и прямой.

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