Мобильные приложения под Android and iOS

Привет. Нужна верстка и программная часть для разработки аналога следующего приложения:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fotrum

Apple Store: https://apps.apple.com/ru/app/fotrum/id1564952971

Экранов будет 15 - 20 шт.

Дизайн под каждую из операционных систем (Android и iOS) в одном разрешении будет предоставлен в figma.

Подробное описание сервиса будет предоставлено на этапе выбора исполнителя.

Нужны нативные приложения для обеих платформ, поэтому рассмотрю вариант, если проектом будут заниматься 2-а программиста.