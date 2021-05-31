Aso оптимизация приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки365 просмотров

Требуется:

  • Сбор семантического ядра;
  • Анализ оптимизации страниц приложений конкурентов в сторах;
  • Визуальное оформление страниц приложения (скриншоты, изображения, видео);
  • Подготовка текстового контента для оптимизации страниц приложений;
Старт приложения в июле Приложение - это некий маркетплейс с возможностью организации детского отдыха Т.е., различные услуги с возможностью оплаты этих услуг прямо в приложении. Наличие некой “корзины”, личного кабинета пользователя и как раз таки каталога услуг.
4 года назад
guest_1622429468269
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Виталий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад