Приложение Интернет радио

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Закрыт4 заявки359 просмотров

Нужно написать приложение на андроид транслирующее аудио поток с сервера.

В приложении должен быть плеер с кнопками и список уже проигранных композиций, примерно как на нашем сайте reggaeuniverse.ru.

Так как мы работаем на чистом энтузиазме бюджет скромный 5000-6000р.

Соответственно мы не просим сделать что то сложное.

Пишите, рассмотрим любые предложения.

Android
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