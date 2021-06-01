Приложение Интернет радио

Нужно написать приложение на андроид транслирующее аудио поток с сервера.

В приложении должен быть плеер с кнопками и список уже проигранных композиций, примерно как на нашем сайте reggaeuniverse.ru.

Так как мы работаем на чистом энтузиазме бюджет скромный 5000-6000р.

Соответственно мы не просим сделать что то сложное.

Пишите, рассмотрим любые предложения.