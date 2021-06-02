Приложение - мессенджер

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Закрыт2 заявки413 просмотров

Создать приложение - мессенджер на Flutter

Бэк будет делаться параллельно с приложением. 

Дизайн можно на готовых компонентах сделать  . 

Flutter
4 года назад
ANDWR
Фомин 
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