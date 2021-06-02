Приложение на обе платформы На трех языках (наполнение разумеется не от вас) Предпочтительный стек: PART 1: Customer app (Flutter) PART 2: Driver app (Flutter) PART 3: Admin web ...
Приложение - мессенджер
Создать приложение - мессенджер на Flutter
Бэк будет делаться параллельно с приложением.
Дизайн можно на готовых компонентах сделать .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Доработка проекта Мобильного Приложения!Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать приложение-помощник для игры Майнкрафт. Этапы выполнения и задачи расписаны в прикрепленных документах. Желательно чтобы у исполнителя уже был опыт реализации подобных проектов, т.к. есть специфическая задача (импорт контента в мобильную версию Майнкрафта). ...Закрыт4 года назад
Добрый день коллеги! Есть гибридное приложение сделанное на Apache Cordova, нужно собрать под iOS и запустить в TestFlight Жду от вас примерные сроки и ценуЗакрыт4 года назад
Нужна ЛЮБАЯ простоя игра или приложение для загрузки в плеймаркет. Подойдет любой шаблон. При необходимости купим готовое решение на codecanyon для уникализации. Самое важное, чтобы в приложении была реализована возможность оформить подписку. ...Закрыт4 года назад
Надеемся найти тех, кто способен помочь в запуске стартапа, который создается благодаря благотворительному участию многих добрых людей. Создан работающий сайт, но запуск проекта без моб. приложения будет провальным. Разработан дизайн моб. приложения. Осталось разработка программы ...Закрыт4 года назад
Предварительные разделы для реализации: -запись на осмотр квартир -запись на подписание акта приема-передачи -список договоров клиента -фотоотчет со стройки Доп. опции: система регистрации, push, интеграция с мастер базой 1С ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Приложение на реакт нэйтив + тайп скрипт. нужно сделать: 1) установлен компонент автоподстановки номера при авторизации но не срабатывает на самсунгах именно, возможно сменить компонент 2) есть прелодер при загрузке файлов. Он ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Сверстать один экран на Flutter web. Макет экрана в прикрепленном изображении.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача: создания несложного текстового чат-бота Службы поддержки с несколькими сценариями. Интегрировать сервис текстового чат-бота в WordPress. Порядок выполнения задачи: Удаленный исполнитель ставит на наш сервер, далее тестируем вместе по цепочкам ...Закрыт4 года назад