Приложение агрегатор такси

Приложение на обе платформы

На трех языках (наполнение разумеется не от вас)

Предпочтительный стек:

PART 1: Customer app (Flutter)

PART 2: Driver app (Flutter)

PART 3: Admin web (VueJs или React.js)

PART 4: Api backend (NodeJs & MariaDb) или (Java Spring& PostgreSql).

не все из функций:

https://www.youtube.com/watch?v=B1UbCx0nRMc

более подробное ТЗ пришлю потенциальному исполнителю, которого условия в проекте на данный момент описанные устроят.

Бюджет указан и не будет увеличен.

Без выкладывания в портфолио и копирайта.

Оплата в 2-3-4 этапа. Здесь создаем заказ с резервированием средств или без, и работаем по нему в несколько этапов.

Дизайн будет куплен на codecanyon но необходимые экраны дорисованы нашим дизайнером в фигме.

Сроки 1-2 месяца.

Тестирование в конце и публикация в тестфлай.