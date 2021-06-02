Доработка проекта Мобильного Приложения!
Приложение агрегатор такси
Приложение на обе платформы
На трех языках (наполнение разумеется не от вас)
Предпочтительный стек:
PART 1: Customer app (Flutter)
PART 2: Driver app (Flutter)
PART 3: Admin web (VueJs или React.js)
PART 4: Api backend (NodeJs & MariaDb) или (Java Spring& PostgreSql).
не все из функций:
https://www.youtube.com/watch?v=B1UbCx0nRMc
более подробное ТЗ пришлю потенциальному исполнителю, которого условия в проекте на данный момент описанные устроят.
Бюджет указан и не будет увеличен.
Без выкладывания в портфолио и копирайта.
Оплата в 2-3-4 этапа. Здесь создаем заказ с резервированием средств или без, и работаем по нему в несколько этапов.
Дизайн будет куплен на codecanyon но необходимые экраны дорисованы нашим дизайнером в фигме.
Сроки 1-2 месяца.
Тестирование в конце и публикация в тестфлай.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо реализовать приложение-помощник для игры Майнкрафт. Этапы выполнения и задачи расписаны в прикрепленных документах. Желательно чтобы у исполнителя уже был опыт реализации подобных проектов, т.к. есть специфическая задача (импорт контента в мобильную версию Майнкрафта). ...Закрыт4 года назад
Добрый день коллеги! Есть гибридное приложение сделанное на Apache Cordova, нужно собрать под iOS и запустить в TestFlight Жду от вас примерные сроки и ценуЗакрыт4 года назад
Нужна ЛЮБАЯ простоя игра или приложение для загрузки в плеймаркет. Подойдет любой шаблон. При необходимости купим готовое решение на codecanyon для уникализации. Самое важное, чтобы в приложении была реализована возможность оформить подписку. ...Закрыт4 года назад
Надеемся найти тех, кто способен помочь в запуске стартапа, который создается благодаря благотворительному участию многих добрых людей. Создан работающий сайт, но запуск проекта без моб. приложения будет провальным. Разработан дизайн моб. приложения. Осталось разработка программы ...Закрыт4 года назад
Предварительные разделы для реализации: -запись на осмотр квартир -запись на подписание акта приема-передачи -список договоров клиента -фотоотчет со стройки Доп. опции: система регистрации, push, интеграция с мастер базой 1С ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Приложение на реакт нэйтив + тайп скрипт. нужно сделать: 1) установлен компонент автоподстановки номера при авторизации но не срабатывает на самсунгах именно, возможно сменить компонент 2) есть прелодер при загрузке файлов. Он ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Сверстать один экран на Flutter web. Макет экрана в прикрепленном изображении.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача: создания несложного текстового чат-бота Службы поддержки с несколькими сценариями. Интегрировать сервис текстового чат-бота в WordPress. Порядок выполнения задачи: Удаленный исполнитель ставит на наш сервер, далее тестируем вместе по цепочкам ...Закрыт4 года назад
Необходимо доработать iOS приложение. Что требуется от Вас: Уметь четко и качественно работать. Разбираться в чужом коде. Реализовывать бизнес логику и интегрировать приложение с API, а не просто хардкодить ...Закрыт4 года назад