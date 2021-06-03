Unity разработчик для создания простой слот-игры

Описание:Ищем Unity разработчика, который бы мог сделать несложные слоты. Отсутствуют сторонние SDK, не нужна реклама, аналитика или покупки. Объём работы фиксирован, в процессе новые фичи добавляться не будут. Пример внутриигровых скриншотов подобного проекта: https://drive.google.com/drive/folders/1rjB6Dw2WYGvwpk_ULL0uUyLPNoUUOb5f?usp=sharing Весь внутриигровой арт будет предоставлен. Проект является частью большего Unity проекта для платформы Android. Краткая суть: дать игроку возможность играть в различные мини-игры в казино стиле. У опытного разработчика реализация такого проекта занимает 3 дня. В случае успешного сотрудничества сможем обеспечить постоянными заказами.

Технические требования:

Unity 2020 LTS или новее

По окончании работы от вас требуется Unity проект со всеми исходниками. Бинарник не нужен.

Игра должна запускаться в редакторе Unity, Build Settings Platform = Android.

Портретная ориентация.

Не используйте папку Resources.

Одна сцена Game.scene для всего содержимого.

Весь написанный код, созданные сцены, префабы должны быть в папке Assets/Application.

Исходное разрешение 1080x1920 (портрет)

Игра поддерживает все соотношения сторон для Android, которые присутствуют в редакторе Unity по умолчанию: 800x480, 1280x720, 1920x1080, 2160x1080, 2560x1440, 2960x1440. Отсутствуют проблемы с графикой при изменении соотношения сторон.

Звуки не нужны.

Добавьте "Разработка слотов для Unity" в тему ответного письма или в первую строчку ответного сообщения.

Используйте DOTween, если нужен твинер.

Вся графика должна находиться на Canvas, Screen Space - Camera, UI Scale Mode = Scale with Screen Size.

Отдельный namespace для всего вашего кода.

2 режима: незарегистрированный и зарегистрированный пользователь. Используйте глобальную статичную переменную для переключения между режимами.

Незарегистрированный режим: только 1 слот активен, остальные неактивны.

Зарегистрированный режим: 3 слота доступны для игры.

Все слоты имеют одинаковый функционал, разница только в графике.

Функционал слотов: игрок может увеличивать и уменьшать ставки с помощью кнопок + и - (имеются в виду кнопки UI, не клавиатура). 7 шагов ставки между значениями 1 и 100. Ставка начинается с 1 и заканчивается 100, промежуточные значения выберите сами. Стартовый баланс пользователя - случайная величина, кратная 1000, в диапазоне 4000-10000. когда колёса начинаются крутится, баланс уменьшается на величину ставки. Когда колёса останавливаются, баланс увеличивается на величину выигрыша. выигрыши: 3 разные символа, выигрышn = Random.Range(0f,4f) * ставка. 2 одинаковых символа, выигрыш = Random.Range(5f,12f) * ставка. 3 identical symbols, win = Random.Range(8f, 16f) * ставка. выигрыши и баланс округляются до 0.1 в случае выигрыш > ставка * 10, отобразить твин с картинкой HUGE WIN.

Кнопки Spin and Ставка отключены, пока колёса крутятся.

Колёса крутятся около 1 секунды.

Пользователь может выйти из слота на экран выбора слотов.

Не нужно сохранять состояние игрока и колёс при выходе из слота.

Все редактируемые надписи делайте на русском. Шрифт Arial.

Требования к геймплею:Пожалуйста, пришлите свою оценку по времени выполнения.