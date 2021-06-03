Создать приложение - мессенджер на Flutter Бэк будет делаться параллельно с приложением. Дизайн можно на готовых компонентах сделать .
Unity разработчик для создания простой слот-игры
Описание:Ищем Unity разработчика, который бы мог сделать несложные слоты. Отсутствуют сторонние SDK, не нужна реклама, аналитика или покупки. Объём работы фиксирован, в процессе новые фичи добавляться не будут. Пример внутриигровых скриншотов подобного проекта: https://drive.google.com/drive/folders/1rjB6Dw2WYGvwpk_ULL0uUyLPNoUUOb5f?usp=sharing Весь внутриигровой арт будет предоставлен. Проект является частью большего Unity проекта для платформы Android. Краткая суть: дать игроку возможность играть в различные мини-игры в казино стиле. У опытного разработчика реализация такого проекта занимает 3 дня. В случае успешного сотрудничества сможем обеспечить постоянными заказами.
Технические требования:
- Unity 2020 LTS или новее
- По окончании работы от вас требуется Unity проект со всеми исходниками. Бинарник не нужен.
- Игра должна запускаться в редакторе Unity, Build Settings Platform = Android.
- Портретная ориентация.
- Не используйте папку Resources.
- Одна сцена Game.scene для всего содержимого.
- Весь написанный код, созданные сцены, префабы должны быть в папке Assets/Application.
- Исходное разрешение 1080x1920 (портрет)
- Игра поддерживает все соотношения сторон для Android, которые присутствуют в редакторе Unity по умолчанию: 800x480, 1280x720, 1920x1080, 2160x1080, 2560x1440, 2960x1440. Отсутствуют проблемы с графикой при изменении соотношения сторон.
- Звуки не нужны.
- Добавьте "Разработка слотов для Unity" в тему ответного письма или в первую строчку ответного сообщения.
- Используйте DOTween, если нужен твинер.
- Вся графика должна находиться на Canvas, Screen Space - Camera, UI Scale Mode = Scale with Screen Size.
- Отдельный namespace для всего вашего кода.
- 2 режима: незарегистрированный и зарегистрированный пользователь. Используйте глобальную статичную переменную для переключения между режимами.
- Незарегистрированный режим: только 1 слот активен, остальные неактивны.
- Зарегистрированный режим: 3 слота доступны для игры.
- Все слоты имеют одинаковый функционал, разница только в графике.
- Функционал слотов:
- игрок может увеличивать и уменьшать ставки с помощью кнопок + и - (имеются в виду кнопки UI, не клавиатура). 7 шагов ставки между значениями 1 и 100. Ставка начинается с 1 и заканчивается 100, промежуточные значения выберите сами.
- Стартовый баланс пользователя - случайная величина, кратная 1000, в диапазоне 4000-10000.
- когда колёса начинаются крутится, баланс уменьшается на величину ставки. Когда колёса останавливаются, баланс увеличивается на величину выигрыша.
- выигрыши: 3 разные символа, выигрышn = Random.Range(0f,4f) * ставка. 2 одинаковых символа, выигрыш = Random.Range(5f,12f) * ставка. 3 identical symbols, win = Random.Range(8f, 16f) * ставка.
- выигрыши и баланс округляются до 0.1
- в случае выигрыш > ставка * 10, отобразить твин с картинкой HUGE WIN.
- Кнопки Spin and Ставка отключены, пока колёса крутятся.
- Колёса крутятся около 1 секунды.
- Пользователь может выйти из слота на экран выбора слотов.
- Не нужно сохранять состояние игрока и колёс при выходе из слота.
- Все редактируемые надписи делайте на русском. Шрифт Arial.
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