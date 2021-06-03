Срочно внести правки в админку приложения

$50
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Приложение на флуттер

Есть фаербаз

Админка html/php

нужно вывести чтобы с нескольких экранов информация была синхронизирована и иметь возможность редактирования в админке. Платформы обе, айос-андроид.

AndroidHTMLPHP
4 года назад
spb78
Алиса 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

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