Изменить Андроид приложение - отделить нижний баннер Appodeal

В андроид приложении (Java) показывается баннер Appodeal внизу экрана поверх контента. Нужно отделить баннер от контента как на прикрепленной схеме и реализовать условие: если реклама не загружена зона для рекламы не отображается (т.е. контент полностью на всю страницу). При загрузке и отображении рекламы баннер отображается внизу, а контент смещается вверх). При нажатии на кнопку меню - баннер убирается.

И еще нужно сделать интеграцию Stack Consent Manager Appodeal https://wiki.appodeal.com/ru/android/rukovodstvo-po-integratsii/zashchita-personal-nyh-dannyh/gdrp-i-ccpa

В приложении частично уже реализовано получение согласия пользователя , но нужно интегрировать Stack Consent Manager, чтобы согласие получать только от пользователей тех стран где действуют GDPR и CCPA