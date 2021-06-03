Приложение на флуттер Есть фаербаз Админка html/php нужно вывести чтобы с нескольких экранов информация была синхронизирована и иметь возможность редактирования в админке. Платформы обе, айос-андроид.
Изменить Андроид приложение - отделить нижний баннер Appodeal
В андроид приложении (Java) показывается баннер Appodeal внизу экрана поверх контента. Нужно отделить баннер от контента как на прикрепленной схеме и реализовать условие: если реклама не загружена зона для рекламы не отображается (т.е. контент полностью на всю страницу). При загрузке и отображении рекламы баннер отображается внизу, а контент смещается вверх). При нажатии на кнопку меню - баннер убирается.
И еще нужно сделать интеграцию Stack Consent Manager Appodeal https://wiki.appodeal.com/ru/android/rukovodstvo-po-integratsii/zashchita-personal-nyh-dannyh/gdrp-i-ccpa
В приложении частично уже реализовано получение согласия пользователя , но нужно интегрировать Stack Consent Manager, чтобы согласие получать только от пользователей тех стран где действуют GDPR и CCPA
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