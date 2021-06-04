Создать трехмерную динамичную модель пожарного автомобиля камаз -43118

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Техническое Задание для моделлера

Задача

Создать трехмерную динамичную модель пожарного автомобиля КамАЗ-43118.

Информация об игровом движке

Название: Unity;

Рендеринг: Universal Render Pipeline (URP);

Целевое устройство: мобильный телефон (android, iOS).

AndroidiOSUnity
4 года назад
guest_16184913023102
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Александр
 
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