Здравствуйте! У нас есть собственное действующее Android-приложение с серверной частью. Приложение - Cordova, бэкэнд - CodeIgniter. Задачи: 1. Сделать "клон" нашего приложения (все исходники предоставляются) ...
Создать трехмерную динамичную модель пожарного автомобиля камаз -43118
Техническое Задание для моделлера
Задача
Создать трехмерную динамичную модель пожарного автомобиля КамАЗ-43118.
Информация об игровом движке
Название: Unity;
Рендеринг: Universal Render Pipeline (URP);
Целевое устройство: мобильный телефон (android, iOS).
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