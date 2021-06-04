Настройка рекламы на приложение (социальное казино) из In-app сеток

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка359 просмотров

Необходим специалист, который настроит рекламу на приложение (социальное казино) из In-app сеток.Требования:- Выработать стратегию продвижения приложения;- Выбрать платформы для продвижения;- Провести А/Б тестирование и масштабирование.При отклике присылайте ваше резюме, расскажите про ваш опыт и укажите желаемую стоимость.

4 года назад
guest_16209060441053
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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2 года назад
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4 года назад