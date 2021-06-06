Здравствуйте! Нужно мобильное приложение для клининга (уборка).

Со стороны Заказчика функционал:

- создание задачи (например "Непорядок в туалете") с прикреплением фото

- задача должна создаваться следующим отразом. Заходишь в туалет (например), там QR код, сканируешь и тебя сразу перенаправляет в приложение именно на этот объект. Тут сразу делаешь и загружаешь фото и пишешь текст. Это сделано чтобы вручную не выбирать и не искать долго нужное место.

Со стороны клининговой компании:

- отметка, что задача передана в работу и потом исполнено

Архивы сообщений должны храниться на сервере.

От вас стоимость и сроки? На каком сервисе делаете приложения? Спасибо.