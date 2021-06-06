Дописывать приложение для iptv на android

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Закрыт9 заявок397 просмотров

Помощь в написании новых возможностей в нашем приложении. Желательно опыт работы с stalker portal iptv, flussonic.ru

Ссылка на приложение которое нужно дописывать 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ihor.tv.megalinktv&hl=ru&gl=US

Android
4 года назад
Evgeniy8555
Евгений 
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2 месяца назад

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