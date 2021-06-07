Разработка приложения на Xamarin

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Закрыт6 заявок442 просмотра

Добрый день. Нужно разработать приложение на Xamarin

Backend и дизайн готов. Нужно сверстать приложение и подключить бэк.

Бюджет и сроки по договоренности.

4 года назад
a456
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