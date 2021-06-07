Нужна помощь с подготовкой ТЗ, выбора архитектуры и написания приложения для windows Приложение для общения в чате Юриста и Заказчика Примерно: https://docs.google.com/document/d/1wbxsxIGzo6nHJjmCOoPRwo0Qa160gpbJYJUa9wWNcTA/edit?usp=sharing
Разработка приложения на Xamarin
Добрый день. Нужно разработать приложение на Xamarin
Backend и дизайн готов. Нужно сверстать приложение и подключить бэк.
Бюджет и сроки по договоренности.
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