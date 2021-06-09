GUI для ПК и Мак и приложение для Android и IOS на C++/Python

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки465 просмотров

Необходимо написать графический интерфейс с набором дополнительных функций для портативного USB спектрометра, аналогичного https://raysid.com/#specification. Есть базовое приложение написанное на C++. Необходимо добавить функционал и сделать версии для разных устройств. Наличие опыта разроботки софта для научных исследований - большой плюс. Срок разработки - 2 месяца.

AndroidiOSPython
4 года назад
khodyuk
Иван 
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