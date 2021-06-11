Создать мобильное приложение на конструкторе devmobapp.com

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки457 просмотров

Ув. Коллеги.

Есть конструктор http://devmobapp.com

Необходимо разобраться в нем и создать мобильное приложение.

Конструктор даёт возможность как на Андроид так на iOS создать приложение.

Доступ к конструктору в также все материалы предоставлю.

Также id Apple аккаунт разработчика.

AndroidiOS
4 года назад
grechca
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