Дизайн и апи готово и подключено. Возникли проблемы с подключением strongswan для подключения к VPN с помощью протокола IKEv2. Все файлы предоставлю.
Доработать UI для приложения на React Native
Текущий статус:
- есть концепция приложения https://www.fluidui.com/editor/live/preview/cF8xZj...
- есть документация, с Acceptance Points https://docs.google.com/document/d/1n4sfgLTRVI1SAD...
- сделано приложение на React Native, сделаны основные экраны, без логики, настроен Google Sign In
- разработаны все модели данных и логика
- сделана интеграция с базой данных MongoDB Realm.
Требуется доработать UI приложения, соответствующее концепции и Acceptance Points документации.
Целевая платформа Android.
Работаем по тикетам на трелло: https://trello.com/b/SkjdmjAI/btracker-frontend
Почасовая оплата после приемки этапов работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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