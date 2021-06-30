Доработать UI для приложения на React Native

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен2 заявки438 просмотров

Текущий статус:

- есть концепция приложения https://www.fluidui.com/editor/live/preview/cF8xZj...

- есть документация, с Acceptance Points https://docs.google.com/document/d/1n4sfgLTRVI1SAD...

- сделано приложение на React Native, сделаны основные экраны, без логики, настроен Google Sign In

- разработаны все модели данных и логика

- сделана интеграция с базой данных MongoDB Realm.

Требуется доработать UI приложения, соответствующее концепции и Acceptance Points документации.

Целевая платформа Android.

Работаем по тикетам на трелло: https://trello.com/b/SkjdmjAI/btracker-frontend

Почасовая оплата после приемки этапов работы.

AndroidMongoDBReact Native
4 года назад
ady1981
Андрей 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JolyCoder
Илья 
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$313
10 дней
Escrow
Илья выполнил всё, что было написано в техническом задании.
Отвечал на все вопросы в течении 5 минут, оплату перечислял моментально без задержек. Советую :)

Заявки фрилансеров

JolyCoder
Илья 
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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4 года назад