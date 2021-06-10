Помочь подключить strongswan для подключения к VPN с помощью протокола

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка903 просмотра

Дизайн и апи готово и подключено. Возникли проблемы с подключением strongswan для подключения к VPN с помощью протокола IKEv2. Все файлы предоставлю.

4 года назад
pavlik_25
Павел 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Александр
 
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Был
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4 года назад