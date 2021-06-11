Android приложение - webview

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Закрыт4 заявки731 просмотр

Необходимо написать приложение, БД с json файла. Приложение отображает сайты в WebView.

Срок выполнения одного проекта — от 3х до 20ти дней;

Компетенция: SDK:

- firebase

- AppMetrica

AndroidFirebase
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ar4i_kzn
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