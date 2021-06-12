Разработка мобильного IOS приложения

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Закрыт3 заявки417 просмотров

Нужен IOS разработчик для выполнения задач по разработке мобильного IOS приложения. 

!!!Важно - знание английского (собеседование и митинги на английском),  Web view, Push-notifications, 

 Google billing.

Преимущество разработчикам с Украины!! Рейт - 13$/час(фултайм)

iOS
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den4uk1983
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