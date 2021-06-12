Google Play Market не пропускает выпуски приложения из-за несоответствия Privacy Policy. Нужно найти ошибку.
Разработка мобильного IOS приложения
Нужен IOS разработчик для выполнения задач по разработке мобильного IOS приложения.
!!!Важно - знание английского (собеседование и митинги на английском), Web view, Push-notifications,
Google billing.
Преимущество разработчикам с Украины!! Рейт - 13$/час(фултайм)
Заявки фрилансеров
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