Доработка мобильного приложения учёта личных финансов для Android

Добавить в мобильное приложение парсинг смс на примере одного банка (большинство приложений практикует парсинг смс по предустановленным форматам. То есть разработчик берет смс конкретного банка, пишет правила как его разбирать на части и вшивает в код. При получении смс извлекается например название банка и сумма списания или пополнения, а пользователь вручную выбирает категорию для добавления информации (например ''продукты'')). То есть, в случае оплаты картой или пополнения средств счёта сумма заносится автоматически, пользователю необходимо лишь выбрать категорию, куда заносятся средства.).