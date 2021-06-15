Разработка iOs приложения (блокировщик рекламы)

$555
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок369 просмотров

Необходимо разработать мобильное приложение под iOs с функцией блокировки рекламы в браузере Safari. Есть детальное ТЗ и готовый макет интерфейса в Figma. Бюджет обсуждается. 

FigmaiOS
4 года назад
asteroidteam
Сафин 
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