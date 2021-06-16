Мобильное приложение на ionic (только front)

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок456 просмотров

Необходимо создать клиентскую часть мобильного приложения на ionic (для Appstore и Playmarket).

Мы предоставим:

- UX-макеты в Figma

- User stories

- API бекенда

Основной функционал приложения - онлайн-заказ услуг.

Все подробности - в личной переписке.

Figma
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