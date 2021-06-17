Нужно сделать простенькое приложение для андроид+

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Закрыт5 заявок957 просмотров

Приложение должно иметь автоматический выход на клавиатуру которая установлена на смартфоне, типа сопряжения.

Просьба указать стоимость разработки приложения и свой опыт (желательно с примерами).

Android
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