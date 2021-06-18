Разработка мобильного банкинга для физических лиц для одного из банков Украины, что позволит клиентам банка осуществлять весь спектр банковских услуг прямо из смартфона (открытие счетов, перевод средств, оформление депозита, подача заявки на кредитование, оплата коммунальных платежей и многое другое)

Технологии которые будут использоваться для написания приложения – Flutter.

Более детальная информация о проекте будет предоставлена после переговоров и подписания договора NDA.