Разработка мобильного банкинга

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок1137 просмотров

Разработка мобильного банкинга для физических лиц для одного из банков Украины, что позволит клиентам банка осуществлять весь спектр банковских услуг прямо из смартфона (открытие счетов, перевод средств, оформление депозита, подача заявки на кредитование, оплата коммунальных платежей и многое другое)

Технологии которые будут использоваться для написания приложения – Flutter.

Более детальная информация о проекте будет предоставлена после переговоров и подписания договора NDA.

Flutter
4 года назад
dp070187mov
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 отзывов
4 года назад
Тарас
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
37 отзывов
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад