Разработка VPN мобильного приложения под iOS

Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку VPN приложения для iOS. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи:

1) верстка экранов (3 экрана онборда, экран покупки, экран с термсами, экран настроек, экран загрузки, основной экран с несколькими статусами) - все экраны отрисованы;

2) подключение к впн серверам (протокол ikev2);

3) верстка маркетинговых воронок (5 экранов);

4) аналитика ( подключение Firebase SDK; remote config некоторых экранов / текста; передача событий в Firebase; pasteboard);

5) локализация;

6) релиз в Appstore.

Варианты оплаты возможны следующие:

оплата по договоренной ставке за час (предварительно оценивается кол-во часов работы и коэффициент отклонения);

фиксированная оплата за выполненный заказ (можем разбить на 2-3 платежа).

Спасибо, буду рад ответить на ваши вопросы.