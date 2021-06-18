Приложение на флуттере + firebase

$20
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Закрыт2 заявки648 просмотров

Внести пару правок в приложение на флуттере в айос версию, также использована связка с firebase Описать только с подобным

опытом. скрин прилагаю, справа артефакт желтого цвета. после надо скомпилировать и проверить.

залить в тестфлай, записать видео того что и как работает. писать только если вы точно знаете что сделаете, у вас есть

мак для проверки.

Firebase
4 года назад
spb78
Алиса 
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