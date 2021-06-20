Два приложения .такси-водитель и такси клиент.

Здравствуйте! Нужно создать два взаимосвязанных приложения - Такси- водитель. Такси- Клиент . При входе клиента - отображение по gps навигации местоположение машины ( номера телефона таксиста). После нажатия " заказать такси" - клиент отображается на карте в приложении таксиста . Клиент вводит маршрут- " от куда" , "куда". Таксист в своем приложении вводит цену маршрута . Клиент нажимает " Ок" - у таксиста загорается клиент ждёт ,включается секундомер в обоих приложениях . На карте таксист видит gps клиента с оптимальным маршрутом к нему . На карте клиент видит передвижение такси. Когда машина рядом таксист нажимает " машина подана" ,у клиента загорается " машина подана" . После завершення перевозки - "заказ закрыть" . Выполненные заказы попадают в базу архива. Предусмотреть расчет на карту таксиста .