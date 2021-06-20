Два приложения .такси-водитель и такси клиент.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок673 просмотра

Здравствуйте! Нужно создать два взаимосвязанных приложения - Такси- водитель. Такси- Клиент .  При входе клиента - отображение по gps навигации местоположение машины (  номера телефона таксиста). После нажатия " заказать такси"  - клиент отображается на карте в приложении таксиста . Клиент вводит маршрут- " от куда" , "куда".  Таксист в своем приложении  вводит цену маршрута . Клиент нажимает " Ок" - у таксиста загорается клиент ждёт ,включается секундомер в обоих приложениях . На карте таксист видит gps клиента с оптимальным маршрутом к нему . На карте клиент видит передвижение такси.  Когда машина рядом таксист нажимает " машина подана" ,у клиента загорается " машина подана" .  После завершення перевозки - "заказ закрыть" . Выполненные заказы попадают в  базу архива. Предусмотреть расчет на карту таксиста . 

4 года назад
edbul
50 лет
5 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Богдан
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Иван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад