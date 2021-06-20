Get Запросы + json в unity

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Закрыт3 заявки579 просмотров

Есть веб сервер на apach, 1с которая обрабатывает запросыи мобильное приложение в unity. Необходимо сформировать Get запрос на сервер, получить ответ и вывести его в переменные в unity

Unity
4 года назад
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