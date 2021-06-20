Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку VPN приложения для iOS. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи: 1) верстка экранов (3 экрана ...
Spy app android
- Получение местоположения телефона по GPS каждый час или выбор времени или отмена функции
- Журнал входящих и исходящих звонков
- Журнал входящих и исходящих SMS
- Журнал клавиатуры
- Журнал о запускаемых приложениях
Так же на сервере будут кнопки
- Получение местоположения телефона по GPS
- Запись с микрофона длина ( 1мин или 10мин )
- Сделать фото, основная и передняя камера
Заявки фрилансеров
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