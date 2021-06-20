Spy app android

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Закрыт3 заявки868 просмотров
  • Получение местоположения телефона по GPS каждый час или выбор времени или отмена функции
  • Журнал входящих и исходящих звонков
  • Журнал входящих и исходящих SMS
  • Журнал клавиатуры
  • Журнал о запускаемых приложениях
Весь контент должен отправляться на web сервер

Так же на сервере будут кнопки

  • Получение местоположения телефона по GPS
  • Запись с микрофона длина ( 1мин или 10мин )
  • Сделать фото, основная и передняя камера
Android
4 года назад
goanimelist
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
40 лет
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год назад
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Андрей
 
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Александр
 
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