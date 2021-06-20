Доброго времени суток, необходимо создать приложение для iphone (пока без релиза, через TestFlight) и Android.

Суть приложения - аналитика данных. Через api тянем данные с сайта. Сохраняем данные на сервер, по заранее заданным алгоритмам обрабатываем и представляем в приложении. Есть программист, который уже ведет подобный проект, он на старте окажет небольшую консультацию.

Что нужно от разработчика

Умение работать с HTTP запросами, знание HTML, CSS, TypeScript, знание фреймфорка Angular и бекенда. Умение работать с реляционными базами данных. Плюсом будет умение работать с Xcode и загружать сборки для тестирования в Testflight